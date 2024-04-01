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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
01-04-2024 | 07:01
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