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أطباء بلا حدود: أثناء الهجوم الإسرائيلي على مستشفى شهداء الأقصى اضطر فريقنا للتوقف عن علاج المرضى

Lebanon 24
01-04-2024 | 07:14
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