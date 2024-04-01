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الاستخبارات الروسية: كييف تستخدم بيانات توفرها أقمار صناعية أميركية لاستهداف أراض روسية

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:08
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