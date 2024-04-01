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الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
01-04-2024 | 09:33
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