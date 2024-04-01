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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة (العربية)

Lebanon 24
01-04-2024 | 10:01
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