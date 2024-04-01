Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في دمشق

Lebanon 24
01-04-2024 | 10:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجارات عنيفة.. إسرائيل تستهدف القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق (صور)
lebanon 24
02/04/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 11
lebanon 24
02/04/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز": إسرائيل أخطرت واشنطن باستهداف القنصلية الإيرانية بدمشق لحظة التنفيذ
lebanon 24
02/04/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارة الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق كانت تستهدف القائد بفيلق القدس محمد رضا زاهدي (التلفزيون الإيراني)
lebanon 24
02/04/2024 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:31 | 2024-04-01
19:28 | 2024-04-01
19:27 | 2024-04-01
19:24 | 2024-04-01
19:22 | 2024-04-01
19:21 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24