حزب الله: استهدفنا ‌‌عند الساعة (04:10) من بعد ظهر اليوم الاثنين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابناه إصابة مباشرة

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