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مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز": إسرائيل أخطرت واشنطن باستهداف القنصلية الإيرانية بدمشق لحظة التنفيذ

Lebanon 24
01-04-2024 | 12:10
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