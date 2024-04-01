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وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو فقد توازنه العقلي تماما بسبب الإخفاقات المتتالية في غزة وعدم تحقيق الأهداف الطموحة لاسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
01-04-2024 | 12:55
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