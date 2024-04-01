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مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي: استقبلنا 7 جنود جرحى أحدهم في حالة خطيرة و5 في حالة متوسطة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-04-2024 | 12:58
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