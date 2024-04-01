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رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة منع توسع الصراع في المنطقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-04-2024 | 13:09
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