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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو وآلياته العسكرية في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس

Lebanon 24
01-04-2024 | 13:31
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