وزارة الدفاع الروسية: الهجوم على السفارة الإيرانية تصعيد خطير جداً قد يأخذ المنطقة إلى حرب مفتوحة وهو هجوم على الأراضي الإيرانية إذ تعتبر السفارة أرض إيرانية (الميادين)

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