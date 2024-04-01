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"حماس": تمرير كنيست العدو قرارا يمهد لإغلاق قناة "الجزيرة" يكشف بوضوح وجه العدو الفاشي الذي يسعى لطمس حقيقة جرائمه البشعة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-04-2024 | 14:56
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