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منظمة "وولد سنترال كيتشن": عمال الإغاثة الذين راحوا ضحية القصف الإسرائيلي كانوا في مهمة لتفقد الميناء في غزة

Lebanon 24
01-04-2024 | 18:11
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