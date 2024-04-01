وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نطالب بقيام المنظمة بإجراء عاجل ومناسب ضد الجريمة الإسرائيلية

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