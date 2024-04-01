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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نطالب بقيام المنظمة بإجراء عاجل ومناسب ضد الجريمة الإسرائيلية
Lebanon 24
01-04-2024
|
18:24
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