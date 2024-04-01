Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: الاحتلال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزّل وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية

Lebanon 24
01-04-2024 | 19:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية والإنسانية لإرهاب العاملين فيها ومنعهم من مواصلة مهامهم
lebanon 24
02/04/2024 07:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتحرك عاجل لوقف القتل الممنهج لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
lebanon 24
02/04/2024 07:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية للتحرك لوقف القتل الممنهج لشعبنا ومحاسبة هذا الكيان المارق
lebanon 24
02/04/2024 07:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يمارس قتلاً انتقامياً متعمّداً خارج نطاق الإنسانية بحق المدنيين العزّل
lebanon 24
02/04/2024 07:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:56 | 2024-04-01
23:39 | 2024-04-01
23:32 | 2024-04-01
23:27 | 2024-04-01
23:18 | 2024-04-01
19:54 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24