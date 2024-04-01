انتشال جثتي كندي وأميركي ليرتفع عدد ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لفريق إغاثي تابع لمنظمة المطبخ العالمي إلى 7 أشخاص في دير البلح (الجزيرة)

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