"أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي: واشنطن أبلغت طهران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على مجمع ديبلوماسي في سوريا وبأنّه لم يكن لديها معلومات متقدّمة عنها

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