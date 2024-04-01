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"أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي: واشنطن أبلغت طهران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على مجمع ديبلوماسي في سوريا وبأنّه لم يكن لديها معلومات متقدّمة عنها

Lebanon 24
01-04-2024 | 23:56
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