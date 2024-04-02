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إعلام إيراني: طهران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها بدمشق

Lebanon 24
02-04-2024 | 01:00
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