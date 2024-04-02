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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ سي إن إن: ما تم استهدافه في دمشق هو مبنى عسكري تابع لفيلق القدس وليس قنصلية أو سفارة

Lebanon 24
02-04-2024 | 03:02
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