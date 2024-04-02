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وزارة الخارجية المصرية: نتضامن مع سوريا الشقيقة فى احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها

Lebanon 24
02-04-2024 | 03:37
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