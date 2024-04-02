Advertisement

أخبار عاجلة

تايمز أوف إسرائيل: الوفد الإسرائيلي لم يقدم إجابات واضحة بشأن عملية رفح خلال الاجتماع مع الوفد الأميركي

Lebanon 24
02-04-2024 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايمز أوف إسرائيل عن مصدر أميركي: إسرائيل لم تقدم إجابات واضحة بشأن عملية رفح
lebanon 24
02/04/2024 13:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو أبلغ مجلس الحرب أنه سيرسل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل للتباحث بشأن رفح
lebanon 24
02/04/2024 13:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مكتب نتنياهو وافق على إعادة جدولة زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن لبحث عملية رفح (الجزيرة)
lebanon 24
02/04/2024 13:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: الوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة بعد رفض حماس المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
02/04/2024 13:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2024-04-02
05:47 | 2024-04-02
05:45 | 2024-04-02
05:38 | 2024-04-02
05:29 | 2024-04-02
05:08 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24