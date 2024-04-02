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مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس: أي شخص يساعد الفلسطينيين بغزة أصبح معرضا لخطر القتل

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:25
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