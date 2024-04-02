Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول: تل أبيب تبدي مزيدا من المرونة بشأن عودة النازحين إلى شمال غزة

Lebanon 24
02-04-2024 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل لينت موقفها بشأن عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم وتبحث قضية عودة النازحين للشمال (الجزيرة)
lebanon 24
02/04/2024 13:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المسؤولون الإسرائيليون أبلغوا المصريين أن تل أبيب لن تشن عملية في رفح دون تنسيق معهم
lebanon 24
02/04/2024 13:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: السكان أفادوا بسقوط صاروخ وانفجار في منطقة يفنال في الشمال ومن غير المعروف حتى الآن طبيعة الحادث (الميادين)
lebanon 24
02/04/2024 13:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن وسائل إعلام فلسطينية: غارة إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمال غزة
lebanon 24
02/04/2024 13:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2024-04-02
05:47 | 2024-04-02
05:45 | 2024-04-02
05:38 | 2024-04-02
05:29 | 2024-04-02
05:04 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24