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الجيش الإسرائيلي: نحقق في سقوط هدف جوي مشبوه خارج أراضينا من الاتجاه الشمالي الشرقي لإيلات (الجزيرة)

Lebanon 24
02-04-2024 | 05:38
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