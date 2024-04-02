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مكتب نتنياهو: الوفد المفاوض سيعود من القاهرة بعد تقديم المقترح الجديد وفي انتظار الرد (العربية)

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:26
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