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القناة 12: غالانت طلب من نتنياهو والشاباك فتح تحقيق بتسريب لقاءات سرية بشأن الجبهة الشمالية وصفقة الرهائن

Lebanon 24
02-04-2024 | 07:58
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