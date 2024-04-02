Advertisement

أخبار عاجلة

المديرة التنفيذية لليونيسف: مصدومون لمقتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة ونؤكد ضرورة حماية عمال الإغاثة

Lebanon 24
02-04-2024 | 08:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطبخ المركزي العالمي: هذه مأساة ويجب ألا يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون أهدافاً على الإطلاق
lebanon 24
02/04/2024 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تطالب بإدانة دولية لاستهداف فريق "المطبخ المركزي العالمي"
lebanon 24
02/04/2024 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المطبخ المركزي العالمي: نحن على علم بأنباء مقتل أعضاء من فريقنا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم في غزة
lebanon 24
02/04/2024 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نجري مراجعة لفهم ظروف الحادث المأساوي الذي تعرض له فريق المطبخ المركزي العالمي
lebanon 24
02/04/2024 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:03 | 2024-04-02
11:48 | 2024-04-02
11:31 | 2024-04-02
11:29 | 2024-04-02
11:25 | 2024-04-02
11:21 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24