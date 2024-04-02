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ارتفاع عدد ضحايا الحريق في مبنى ملهى في اسطنبول إلى 15 قتيلا و14 إصابة (الحدث)
Lebanon 24
02-04-2024
|
09:18
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