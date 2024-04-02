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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: يجب ألا تتوسع حرب غزة إلى تصعيد إقليمي
Lebanon 24
02-04-2024
|
10:11
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