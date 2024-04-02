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نتنياهو: إسرائيل تأسف بشدّة للحادث المأسوي الذي أودى بحياة 7 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في غزة

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:40
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