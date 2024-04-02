"سكاي نيوز" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي يبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليين أنّ ثمة شروطا إنسانية تسبق الهجوم البري في رفح

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