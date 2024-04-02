23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الأردني: الوحدة الوطنية أمر مقدس
Lebanon 24
02-04-2024
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: تأخير انتخاب الرئيس ادى الى فوضى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة الى حد التسلط فأطاحوا بالأصول ما يشكل خطرا على الوحدة الوطنية
Lebanon 24
البطريرك الراعي: تأخير انتخاب الرئيس ادى الى فوضى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة الى حد التسلط فأطاحوا بالأصول ما يشكل خطرا على الوحدة الوطنية
02/04/2024 23:42:41
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستلبي دعوة موسكو لكن الفلسطينيين بحاجة إلى الوحدة والسلطة مستعدة للتعامل معهم
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستلبي دعوة موسكو لكن الفلسطينيين بحاجة إلى الوحدة والسلطة مستعدة للتعامل معهم
02/04/2024 23:42:41
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: إنقاذ البلاد بحاجة لرئيس يضع حدّاً لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة ويرفض كلّ سلاح غير شرعي ويتحدّى كلّ من يتطاول على السيادة والاستقلال
Lebanon 24
الراعي: إنقاذ البلاد بحاجة لرئيس يضع حدّاً لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة ويرفض كلّ سلاح غير شرعي ويتحدّى كلّ من يتطاول على السيادة والاستقلال
02/04/2024 23:42:41
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءٌ بين ميقاتي والخير: ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان
Lebanon 24
لقاءٌ بين ميقاتي والخير: ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان
02/04/2024 23:42:41
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة طقس نيسان: بعد الموجة الدافئة استعدوا للأمطار.. الحرارة ستتراجع 10 درجات!
Lebanon 24
مُفاجأة طقس نيسان: بعد الموجة الدافئة استعدوا للأمطار.. الحرارة ستتراجع 10 درجات!
02:16 | 2024-04-02
02/04/2024 02:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
04:25 | 2024-04-02
02/04/2024 04:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر سيارتها يفوق الـ 80 ألف دولار.. ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل مُجدداً! (فيديو)
Lebanon 24
سعر سيارتها يفوق الـ 80 ألف دولار.. ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل مُجدداً! (فيديو)
01:47 | 2024-04-02
02/04/2024 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
06:00 | 2024-04-02
02/04/2024 06:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المُستشفى (صور)
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المُستشفى (صور)
03:26 | 2024-04-02
02/04/2024 03:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:35 | 2024-04-02
وزير خارجية بريطانيا لرئيس الحكومة الفلسطينية: مستعدون للعمل مع الحلفاء على دعم السلطة
16:29 | 2024-04-02
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويبحث معه الأوضاع في غزة
16:17 | 2024-04-02
القناة 12 الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي رفض الخطة التي قدّمها المسؤولون الإسرائيليون بشأن رفح
16:09 | 2024-04-02
مندوبة إيران لدى الأمم المتحدة: جرائم إسرائيل تُمثّل صفعة للمجتمع الدولي
16:07 | 2024-04-02
هآرتس: مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إن عمال الإغاثة قتلوا بسبب عدم إنضباط القادة في الميدان وليس بسبب نقص التنسيق
16:01 | 2024-04-02
اشتباكات في محيط منزل نتنياهو بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مطالبين بالإفراج عن الأسرى لدى "حماس" في غزة
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
02/04/2024 23:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24