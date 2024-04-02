Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أنباء السودان: قتلى وجرحى بهجوم مسيّرة على مصلين في عطبرة في ولاية نهر النيل

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرحى جرّاء إعصار عنيف اجتاح ولاية أميركية.. ومشاهد مرعبة توثق
lebanon 24
02/04/2024 23:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف تركي يستهدف حزب العمال الكردستاني في سنجار وأنباء عن قتلى وجرحى (العربية)
lebanon 24
02/04/2024 23:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غرب خان يونس وحي الصبرة في مدينة غزة
lebanon 24
02/04/2024 23:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: 5 قتلى في مدينة حمص بعد أن استهدفتهم "مجموعة إرهابية"
lebanon 24
02/04/2024 23:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:35 | 2024-04-02
16:29 | 2024-04-02
16:17 | 2024-04-02
16:09 | 2024-04-02
16:07 | 2024-04-02
16:01 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24