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هآرتس: مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إن عمال الإغاثة قتلوا بسبب عدم إنضباط القادة في الميدان وليس بسبب نقص التنسيق

Lebanon 24
02-04-2024 | 16:07
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