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وزير خارجية بريطانيا لرئيس الحكومة الفلسطينية: مستعدون للعمل مع الحلفاء على دعم السلطة

Lebanon 24
02-04-2024 | 16:35
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