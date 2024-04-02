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الرئيس السوري يُندّد خلال اتصال مع نظيره الإيراني بقصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق
Lebanon 24
02-04-2024
|
16:59
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