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هيئة الإذاعة الإسرائيلية: اعتقال 5 من المشاركين في المظاهرات بمحيط منزل نتنياهو المطالبة بالإفراج عن الأسرى

Lebanon 24
02-04-2024 | 17:30
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