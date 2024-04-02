Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء أستراليا: الحكومة الإسرائيلية أقرت بالمسؤولية عن مقتل موظفي الإغاثة في غزة

Lebanon 24
02-04-2024 | 18:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا يتصل بنتنياهو ويعبر عن الغضب والقلق حيال مقتل موظفي إغاثة في غزة
lebanon 24
03/04/2024 06:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: على إسرائيل التحقيق بمقتل عمال الإغاثة في غزة وهناك أسئلة بحاجة لإجابة (العربية)
lebanon 24
03/04/2024 06:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء اتخذ قراراً متوازناً يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية
lebanon 24
03/04/2024 06:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي "يعتذر" بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بقصف إسرائيلي في غزة (العربية)
lebanon 24
03/04/2024 06:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:25 | 2024-04-02
19:38 | 2024-04-02
19:36 | 2024-04-02
19:29 | 2024-04-02
19:26 | 2024-04-02
19:24 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24