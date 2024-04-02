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البيت الأبيض أكد للحضور أن موقفه واضح في رفض أي عملية إسرائيلية في رفح لا تضع اعتبارا للنازحين

Lebanon 24
02-04-2024 | 18:29
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