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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مقتل فريق المطبخ العالمي وقع نتيجة خطأ في التعرف على الأشخاص في ظروف معقدة

Lebanon 24
02-04-2024 | 18:56
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