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الشرطة الإسرائيلية: منفذ عملية الدهس خرج من السيارة وحاول طعن حراس الأمن وتم تحييده

Lebanon 24
02-04-2024 | 19:38
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