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إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
02-04-2024
|
23:25
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