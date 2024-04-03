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الجيش الإٍسرائيلي أطلق نحو 60 قذيفة فوسفورية و40 قذيفة مدفعية ثقيلة على عيتا الشعب جنوبي لبنان

Lebanon 24
03-04-2024 | 02:22
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