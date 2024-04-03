Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم حركة فتح لسكاي نيوز عربية: من الواضح أن هناك محاولات جدية لخلق حالة من الفوضى بالمنطقة

Lebanon 24
03-04-2024 | 02:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الصورة التي كشف فيها المتحدث باسم الجيش عن إرهابيين جرى توقيفهم في منطقة مستشفى الشفاء غير دقيقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/04/2024 11:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم نافالني تطالب السلطات الروسية بتسليم جثته إلى عائلته على الفور (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/04/2024 11:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: يجب أن ندخل إلى رفح فهناك 5 فصائل من حماس فيها وسنقضي عليهم
lebanon 24
03/04/2024 11:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: حجم الدمار والقتل في مستشفى الشفاء مرعب وصادم وهناك حاجة ماسة لتحقيق دولي
lebanon 24
03/04/2024 11:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2024-04-03
04:15 | 2024-04-03
04:14 | 2024-04-03
03:53 | 2024-04-03
03:51 | 2024-04-03
03:27 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24