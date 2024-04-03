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فايننشال تايمز عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: الإيرانيون سيحاولون إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية في أوروبا أو أميركا الجنوبية أو أماكن أخرى

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:06
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