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وزير التراث الإسرائيلي يطالب بإقالة رئيس الشاباك على خلفية الاحتجاجات العنيفة بالقدس (العربية)

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:25
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