Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تخفض سن التجنيد الى 25 عاما لتعويض النقص في عدد القوات المقاتلة

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على طريقة "القضم"... القوات الروسية تواصل تقدمها في أوكرانيا
lebanon 24
03/04/2024 13:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا.. فصل المتحدث باسم القوات الجوية من منصبه
lebanon 24
03/04/2024 13:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض لا يعتزم إرسال القوات الأميركية إلى أوكرانيا
lebanon 24
03/04/2024 13:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا طائرة روسية من طراز سوخوي 34 شرقي أوكرانيا
lebanon 24
03/04/2024 13:53:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:51 | 2024-04-03
06:48 | 2024-04-03
06:43 | 2024-04-03
06:35 | 2024-04-03
06:19 | 2024-04-03
06:06 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24