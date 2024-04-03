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ستولتنبرغ: دعم الناتو لأوكرانيا على المدى الطويل رسالة لروسيا بأنها لن تفوز بالحرب (العربية)
Lebanon 24
03-04-2024
|
05:13
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